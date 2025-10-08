Más que diez corridas
En diagonal ·Mientras la flotilla avanzaba, los medios conectaban con Ada Colau y con Ana Alcalde
Martes, 7 de octubre 2025, 23:11
Cuando Oriana Fallaci entrevistó a Antonio Ordóñez, el torero le dijo: «Me agota usted más que diez corridas». Fallaci no era la persona ideal para ... compartir piso. Mientras la flotilla avanzaba, los medios conectaban con Ada Colau y con Ana Alcalde (según donde leas, es Hanan o Ana). Además, sabíamos que iba Greta Thunberg, conocida de todos. Loca y alborotadora ('troublemaker') la ha llamado Trump. «Aprecio mucho su preocupación por mi salud mental», ha contestado la sueca.
El único bicho nuevo ha sido Alcalde. Y claro que ha sido criticada. Es lo que tiene tanta exposición. La exposición es peor que estar equivocada o no. No sé si se ha criticado más a estas mujeres por ser mujeres. Pero deberían adoptar la posición de la escritora Cristina Morales: «Me parece bien que digan que soy insoportable». Leticia Dolera, que suele recibir, ha hecho una serie de televisión extraordinaria, 'Pubertat' (HBO). Tampoco me voy a ir a vivir con ella.
