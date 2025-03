El (des)propósito

Comenta Compartir

No sé si el libro de Luisgé Martín sobre el asesino Bretón es fallido (tengo otros adjetivos), pero los comunicados lo son. Los de ayer ... de Anagrama y el propio autor ante el lío y, sobre todo, la intervención de la madre. Anagrama viene a lanzarnos a la cabeza el concepto de literatura (y vuelve a colar los presuntos salvoconductos de Capote y Carrère). «La Constitución reconoce el derecho fundamental a la creación literaria», se justifican. El autor también cita a Capote, Carrère y, además, a Lagoia. No se compara literariamente, pero sí compara su propósito. Se sorprende de que el libro 'El odio' suscite tanto odio. «Es tristemente coherente con el tipo de sociedad a la que caminamos, en la que el resentimiento preventivo sustituye al pensamiento crítico». No creo que caminemos a ningún sitio, estamos ahí. Pero no es resentimiento preventivo, es lectura de la prepublicación. El libro entero no va a arreglar que ha ignorado a la madre.

