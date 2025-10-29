Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El rey emérito Juan Carlos I, a la salida en coche de la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) el pasado mes de septiembre EFE

No dejar entrar al viejo

En diagonal ·

Un, dos, tres golpes hubo el 23-F, según don Juan Carlos

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:11

Comenta

Un, dos, tres golpes hubo el 23-F, según don Juan Carlos. Le Figaro y Le Point publican extractos de sus memorias (salen el 5 ... de noviembre allí). Los tres golpes son los de Tejero, Armada y los políticos franquistas. Cuenta que para el discurso desde la Zarzuela se puso la chaqueta de general, pero no los pantalones. Que sigue (o seguía) los consejos antiedad de Clint Eastwood («no dejar entrar al viejo») y que nada está organizado para su muerte. La única certeza es el pudridero, pero en el Panteón de los Reyes no cabe. Está preparado para las críticas por el libro.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red de pederastas en Gran Canaria: prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas y sado con menores vulnerables
  2. 2 El motivo por el que David Broncano utilizó un abanico de Guaguas Municipales en La Revuelta
  3. 3 Juicio al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria por el ruido: declara la concejala Inmaculada Medina
  4. 4 Borrón copero de la UD Las Palmas (3-1)
  5. 5 Violenta pelea en Telde: una veintena de jóvenes hieren a dos menores en el parque Arnao
  6. 6 Denunciados dos agentes locales por incautar material de la Policía Portuaria
  7. 7 Muere un hombre ahogado en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 La pasta más divertida de Gran Canaria está en Moya
  9. 9 La Guardia Civil de Las Palmas realiza un simulacro en un centro comercial de Gran Canaria
  10. 10 Ingresa en prisión la ciudadana que molestaba a los vecinos en Agüimes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 No dejar entrar al viejo

No dejar entrar al viejo