Circo y cachiporra

Estoy muy de acuerdo con Pedro Sánchez cuando dijo que la comisión era un circo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo'.

Estoy muy de acuerdo con Pedro Sánchez cuando dijo que la comisión era un circo. Podía haber utilizado cualquier otro término que menospreciara este acto ... en el Senado. Todas las comisiones son una inutilidad y sirven para que los trapecistas (o los payasos) hagan su número. Coloquen previsibles titulares para sus redes o los medios informativos. Claro que la situación de Sánchez, donde se le podía repreguntar, interrumpir o contradecir, era un terreno ignoto, acostumbrados como estamos a sus ruedas de prensa monologales o a sus intervenciones protegidas por Armengol en el Congreso. Otro circo.

Así que más allá de lo esperado, me quedo con las gafotas del presidente y con la torpeza de Carla Antonelli cuando a punto estuvo de decir «Begoño». La paró el presidente de la comisión. Estamos con el pertinente y necesario juicio de Brigitte Macron contra los que sostienen que es un hombre y sale esta con el invento. El circo casi llega a ser peor.

