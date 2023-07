Chris y Martina

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Empieza Wimbledon y no tengo ningún interés por el torneo femenino. Me pasa como con el cine. El de antes sí, el de ahora, no sé. La última tenista que me ha interesado y obsesionado ha sido Justine Henin y de todos sus Grand Slams ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión