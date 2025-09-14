Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jorge Javier. R. C.

Lo más celebrado

En diagonal ·

Hay un prejuicio con tocarse la cara, como de hacer trampas. Pero, cuando se nota tanto el toqueteo, hay sacrificio

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:01

Que si la cara de Jorge Javier, que si la cara de Sánchez, que si Amenábar se ha retocado, que si la delgadez de Palomo ... Spain. Sí, en esas cosas nos fijamos. No solo en el odio que genera violencia. Hay un prejuicio con tocarse la cara, como de hacer trampas. Pero, cuando se nota tanto el toqueteo, hay sacrificio. El escarnio y el cachondeo es inevitable. Recuerden a María Teresa Fernández de la Vega. Y ahora a Jorge Javier. Pasa lo mismo con el adelgazamiento. Con el que tiene que ver más con el Ozempic (y otros) que con el Cierralpic. Hay un capítulo de 'Los Simpson' donde Oprah regala el medicamento que adelgaza. Luego las hermanas de Marge le dicen que se han quedado con ese tipazo con ejercicio y comida sana. Ese prejuicio, el de la trampa, existe. ¿Pero si tomamos algo cuando nos duele la cabeza por qué no tomarlo cuando estás gorda y no te viene tu ropa? Si, además, nada de lo que hagas en tu vida será tan celebrado como adelgazar.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Justicia obliga a Santana Cazorla a devolver la finca donde está el parque acuático Lago Taurito
  2. 2 Muere una exconcejal socialista en San Mateo
  3. 3 Lopesan resulta adjudicatario de los tres hoteles de Santana Cazorla en Taurito y el de Las Tirajanas
  4. 4 Costas responde: «Las Canteras tiene inseguridad jurídica por la falta de gestión del Ayuntamiento»
  5. 5 La dueña de Camino Viejo declara y aporta documentación a la Fiscalía Anticorrupción
  6. 6 Fallece Ismael Omar, periodista deportivo de Radio Las Palmas
  7. 7 Investigan la aparición del cadáver de una jóven en Tenerife
  8. 8 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  9. 9 El TSJC avala el acuerdo del Gobierno y Lopesan y desbloquea Meloneras 2A
  10. 10 Bombazo en el baloncesto de formación: ¿dónde jugará Shaun Stewart?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Lo más celebrado

Lo más celebrado