Parece que los hombres han hecho mucho daño al feminismo. En las informaciones sobre las manifestaciones del sábado se reproducían fotos de otros años. Veíamos ... en las marchas a Errejón, Monedero o Ábalos. El feminismo tiene sentido porque ya existían Errejón, Monedero o Ábalos, no porque se hayan convertido en lo que no parecían. Y claro que lo parecían. Ahora veo a los Óscar. Puente y López. Y no los siento aliados porque no los conozco más allá de su brutalismo político, y eso lo mismo va contra hombres que contra mujeres. Yo sé qué hombres son aliados (cada una tenemos los nuestros) porque desde su posición de poder o de influencia me han ayudado. Porque siguen siendo los hombres los que tienen las llaves maestras la mayor parte de las veces para los trabajos o los ascensos. Y esos son los verdaderos aliados. Es verdad que Ábalos ha colocado a muchas mujeres, civiles o militares. Vale que con nuestro dinero, pero esa es otra historia.

