Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, clases suspendidas y carreteras cortadas
Antonio Salas, responsable de la UCO, en una imagen de 2019. EFE

Desde 1999

En diagonal ·

En los audios de Leire está ese en el que promete acuerdos con la Fiscalía al empresario Hamlym a cambio de información sobre un supuesto caso de corrupción del mando de la UCO

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:13

Comenta

En los audios de Leire, fontanera, sastre, soldado, espía, está ese en el que promete acuerdos con la Fiscalía al empresario Hamlym a cambio de ... información sobre un supuesto caso de corrupción de Antonio Balas, mando de la UCO responsable de investigaciones como las que implican al hermano y la mujer de Sánchez, así como del 'caso Koldo'. Igual que Luis Tosar sale en todas las películas españolas, según Jaime Bayly, Balas sale en todas las investigaciones.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia
  2. 2 Caso Valka: Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina
  3. 3 La ley de vivienda vacacional recortará los pisos turísticos en Canarias de 72.828 a 9.500
  4. 4 Canarias aprueba la polémica ley que regula la vivienda vacacional
  5. 5 Operación Íncubo: Yino A.B., en huelga de hambre para pedir un abogado y estar en el módulo de mujeres
  6. 6 La borrasca Claudia barre, riega y azota a Canarias de oeste a este desde hoy
  7. 7 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sentencia la histórica panadería de Triana: tendrá que cerrar
  8. 8 Familias ante la suspensión de clases: de aplaudir a los abuelos a denunciar que la modalidad online «no existe en Canarias»
  9. 9 Una conductora de 75 años pierde el control de su coche, impacta contra un comercio y deja varios heridos al sur de Gran Canaria
  10. 10 La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Desde 1999

Desde 1999