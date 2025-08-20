Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

José Ibarrola

La política como oficio

Necesitamos líderes que no teman dejar el poder porque su vida no depende de él; el partido, si es el único suelo que se pisa, termina siendo el techo de las ideas

Raisiel Damián Rodríguez González

Profesor de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria

Martes, 19 de agosto 2025, 23:01

La política española atraviesa un momento de desconcierto que no se explica solo por los escándalos ni por la disputa permanente entre partidos. Hay algo ... más profundo que afecta a la forma misma de entender el poder. Lo que en su origen fue una vocación de servicio se ha convertido en una carrera de supervivencia en la que importa más la imagen proyectada que el cuidado de lo común. La reciente polémica sobre los currículums de varios dirigentes, con el caso de Noelia Núñez como detonante mediático, es apenas la superficie de una crisis mayor: la política se ha vuelto un escenario de apariencias, más preocupada por construir relatos personales que por ofrecer gestión.

