Justo cuando se me ha acabado el papel higiénico que compré en la pandemia tenemos que adquirir un nuevo kit de supervivencia. Ya es mala ... suerte. Otra vez al Mercadona. Yo estas instrucciones las sigo a pies juntillas, aunque resultará extraño abrirse una lata de mejillones en pleno invierno nuclear, como si estuviéramos tomando tranquilamente el vermú. A la Unión Europea le reprocho una cierta timidez en sus instrucciones. No han contemplado la posibilidad de hacer acopio de cerveza o de vino, cuando lo más probable es que el agua haya sido contaminada por los esbirros de Putin, que tanta maña se dan con el polonio. El vino no caduca; a lo sumo se convierte en vinagre y ese es un manjar frecuentemente infravalorado, que te puede levantar cualquier ensalada aunque a la lechuga le haya caído una rociadita de napalm.

Yo tenía un amigo que estaba suscrito a la revista 'Comando' y conocía las mil formas de sobrevivir en una zona devastada por la aviación enemiga. Hasta se compró un machete. Nos reíamos un poco de él porque estas cosas, dichas en Logroño tomando cañas en una terraza, sonaban raras. Ha resultado ser un visionario. Probablemente al holocausto que se avecina solo sobrevivan él, las cucarachas y quizá mi suegro, que vivió la guerra, pasó hambre, se endureció y además se acaba de comprar un chaleco calefactado que venía con el periódico. A mí, en cambio, no me salva ni el kit de la señora Von der Layen. Creo que el dinero del Betadine me lo voy a gastar en unos puros. Nunca he fumado, pero para tres días que vamos a vivir me apetece despedirme cinematográficamente, leyendo un libro, bebiendo coñac y soltando gruesas volutas de humo azul.

