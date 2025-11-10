Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fans de Rosalía en Barcelona. EFE

Meterse a monja

A la última ·

Estoy asustado por la repercusión del disfraz de monja sexy que se ha puesto Rosalía

Pío García

Pío García

Logroño

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:11

Comenta

Estoy asustado por la repercusión del disfraz de monja sexy que se ha puesto Rosalía. De pronto todos los medios de comunicación han empezado a ... hablar de una nueva oleada religiosa, un regreso triunfal del catolicismo que a los agnósticos nos ha pillado un poco desprevenidos. Como además ha coincidido con el estreno de 'Los domingos', la magnífica película de Alauda Ruiz de Azúa, el aluvión de artículos, opiniones y tesis filosóficas ha sido de tal calibre que imaginé una súbita avalancha de novicios y novicias haciendo cola en los conventos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atentos a la borrasca Claudia: «podría ser uno de los episodios más adversos de los últimos años en Canarias»
  2. 2 La Aemet enciende los avisos por el impacto de la borrasca Claudia en Canarias y un experto advierte de sus consecuencias
  3. 3 No sólo lluvias: la Aemet advierte a Canarias de lo que llegará este miércoles a las islas
  4. 4 Sin cuidado con el patrimonio en Malteses 11
  5. 5 Radiografía del brote de sarampión: voló desde Málaga y aterrizó en dos islas
  6. 6 Atropella a una menor en Santa Lucía de Tirajana y se da a la fuga
  7. 7 Detenido tras pillarlo vendiendo cocaína en Las Alcaravaneras
  8. 8 El brote de sarampión llega a Gran Canaria: ya son 21 casos
  9. 9 Koldo García intermedió para sacar adelante una obra del Estado por 14 millones en Tenerife
  10. 10 La Aemet señala el día en que se abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Meterse a monja

Meterse a monja