El líder de JxCat, Carles Puigdemont, reúne a la permanente del partido en Waterloo. Efe

La primera vez que uno tumba un proyecto del Gobierno al que apoya da mucho gustirrinín, pero a medida que avanza la legislatura todo eso se transforma en simple rutina administrativa

Pío García

Pío García

Logroño

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:18

El empuje de Aliança Catalana me tiene fascinado. Este partido encarna como ningún otro la sentencia que repetía mi abuela cada vez que yo hacía ... bien algo: «Ojito, que a todo hay quien te gane». Hablo de una época en la que la autoestima de los niños no estaba bien trabajada, lo que tenía indudables ventajas para el futuro: cuando venían mal dadas uno sabía a qué atenerse. Luego llegaron los pedagogos, las páginas de psicología de las revistas y las tacitas optimistas del desayuno y acabaron metiendo cosas raras en las cabezas de los jóvenes, cosas absurdas del tipo 'si quieres puedes'; un bulo catastrófico que indefectiblemente le aboca a uno al suicidio, a la melancolía o al consumo desenfrenado de anís del Mono. ¡Si yo hubiese podido iba a estar aquí escribiéndoles estas tonterías en lugar de jugar, aunque fuera de lateral izquierdo, en Primera División!

