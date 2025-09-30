Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 30 de septiembre de 2025
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo EFE

'Casting' de emigrantes

A la última ·

Aunque al líder del PP le resulte extraño, los idiomas se pueden aprender

Pío García

Pío García

Logroño

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:19

A la propuesta del PP sobre inmigración le veo algunos problemas de orden práctico. Por lo que entiendo no se trata de arrojarlos a todos ... al mar, como piden esos exagerados de Vox, pero sí de hacer un bonito casting de emigrantes, con notas de acceso y diferentes pruebas de índole casi deportiva, una especie de La Isla de las Tentaciones, siendo España la tentación y ellos los concursantes. Si descartamos cualquier consideración moral –ese aburrimiento de sociedades decadentes–, la iniciativa del Partido Popular podría incluso encontrar encaje en Telecinco, con un debate en plató moderado por Sandra Barneda mientras el propio Feijóo, con los pectorales aceitados y vestido con un bañador deportivo Speedo, informa desde la playa de los puntos que van sacando los solicitantes de asilo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  2. 2 Guaguas pone sus ojos en el Tívoli: quiere comprarlo por 5 millones para instalar las nuevas cocheras
  3. 3 El «nuevo pelotazo turístico» de Fuerteventura se llama Rosa del Lago, de 2.504 camas
  4. 4 Canarias se libra del impacto de la borrasca Gabrielle y la Aemet avisa: «No se descartan lluvias»
  5. 5 Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria: un conflicto al rojo vivo
  6. 6 Un cuarto detenido por el asesinato a tiros en Telde
  7. 7 Arranca la fase de oposición de la estabilización sanitaria: la más masiva y polémica de Canarias
  8. 8 La huelga de guaguas queda suspendida mientras se avanza en un acuerdo de convenio provincial
  9. 9 A juicio por presuntamente abusar sexualmente de una menor en Las Palmas de Gran Canaria: «Estoy enamorado de ti»
  10. 10 El juicio por el crimen del bar Estrella se celebrará durante la semana del 2 de febrero

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 'Casting' de emigrantes

&#039;Casting&#039; de emigrantes