Noche en el museo A LA ÚLTIMA Hemos sacado toda nuestra artillería no bélica y la hemos mostrado al mundo colgada en las paredes. Poderío ibérico, como el jamón

La última vez que estuve en el Museo del Prado contratamos a una guía. Y fue un acierto: lo que en un principio se nos antojaba una visita ordinaria, acabó convirtiéndose en una 'chemsex'. La guía, tan eufórica como si se hubiera puesto a mil esnifando el blanco de plomo de los cuadros, hizo de aquello una orgía al óleo. Qué frenesí, que subidón, qué calentón; qué ardor frente al Bosco, qué jadeos ante Velázquez, qué éxtasis al contemplar un Goya. Se ve que el Prado es el Satisfyer de las historiadoras del arte.

No sé si a Boris Johnson le pasó lo mismo antes de la cena de la cumbre de la OTAN celebrada en el claustro del museo, pero lo pareció: aunque seas británico te puedes excitar con más cosas que con la disciplina inglesa; aunque seas un vinagres con problemas capilares puedes tener cultura a capazos. Y Johnson la tiene, que para eso estudió Clásicas en Oxford y es capaz de recitar el comienzo de la 'Ilíada' en griego. Y también es un tío listo: sabe que sus fotos encandilado ante los cuadros han hecho mucho por su imagen. Tanto como el Prado ha hecho por la nuestra: hemos sacado toda nuestra artillería no bélica y la hemos mostrado al mundo colgada en las paredes. Poderío ibérico, como el jamón.

Pues todavía hay gente que se queja. ¿Dónde quieren que llevemos a los mandamases? ¿Al Telepizza? Que claro que me gustaría celebrar mi cumpleaños en el Prado, pero lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible. Otra cosa es que la cumbre haya servido para algo más que para que Jill Biden se compre unas alpargatas, para que su santo sobetee a Begoña Gómez o para que los dirigentes se pongan morados con el menú de José Andrés, que es el perejil de todas las salsas. Pero eso son otros López.