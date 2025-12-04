Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 5 de diciembre de 2025

La viñeta de Morgan de este viernes 5 de diciembre

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:17

  1. 1 Estos son los días que abrirán las tiendas en Canarias durante el puente de diciembre
  2. 2 La calima viene para quedarse: la Aemet advierte sobre el puente de diciembre en Canarias
  3. 3 Muere al volcar su turismo en San Bartolomé de Tirajana
  4. 4 Darias asegura que la feria de Navidad respetará el descanso de los vecinos
  5. 5 Ante el aumento de asesinatos en Las Palmas de Gran Canaria: «Es fácil que suban un 100% porque no son habituales»
  6. 6 La Guía Repsol premia a las monjas de un pequeño municipio de Canarias por sus truchas de batata
  7. 7 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  8. 8 Condenan a un hombre a 7 años de cárcel tras encontrar un kilo de cocaína en su coche
  9. 9 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  10. 10 Un empresario exige revisar el proceso selectivo de oficiales de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana

