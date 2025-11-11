Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 12 de noviembre de 2025

La viñeta de Morgan de este miércoles 12 de noviembre

Morgan

Morgan

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:00

  1. 1 ¿Cuándo y cómo pagar los impuestos en Las Palmas de Gran Canaria el próximo 2026?
  2. 2 Canarias se prepara para la borrasca Claudia: este es el protocolo para la suspensión de clases en los colegios
  3. 3 Varios heridos tras impactar un coche contra un comercio en San Fernando
  4. 4 Don Zoilo fulmina el carril bici: un peligro y «una chapuza»
  5. 5 Acepta 15 años de prisión tras confesar que violó a su hijo y abusó de siete sobrinos
  6. 6 La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado
  7. 7 Canarias avanza en un decreto para sancionar a los parados que rechacen un empleo o formación
  8. 8 Las carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 11 de noviembre
  9. 9 Crimen de Andrea Costa: ratifican la pena de 17 años de prisión a la banda del Adoptado por asesinato
  10. 10 La Fiscalía de Medio Ambiente abre diligencias para investigar el vertido

