La viñeta de Morgan de este martes 21 de octubre
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 20 de octubre 2025, 23:00
Comenta
Publicidad
- 1 Agaete tiembla con un terremoto de magnitud 2.2
- 2 La polémica con la Naciente y la Ley del Deporte: «Si no puedo beberme una cerveza con mis amigos, me quedo en casa»
- 3 El juez desestima la denuncia por acoso laboral presentada por un bombero de Las Palmas de Gran Canaria
- 4 Dos explosiones con las que nadie contaba en la UD Las Palmas
- 5 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria prorroga cinco años la cesión del colegio León para acoger a migrantes
- 6 Canarias esquiva los frentes atlánticos y la Aemet despeja las dudas sobre lo que se espera esta semana
- 7 Si estás en Canarias y has sufrido la caída de Amazon, esto es lo que puedes reclamar
- 8 El Gobierno reabre en la UE el debate para el fin del cambio de hora
- 9 Torres, «tranquilo» ante el informe de la UCO, espera que «ponga luz» y acabe con «año y medio de acoso»
- 10 El depósito de escombros en los puntos limpios de Gran Canaria cambiará para evitar la picaresca
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad