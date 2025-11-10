La viñeta de Morgan de este martes 11 de noviembre
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:10
- 1 Atentos a la borrasca Claudia: «podría ser uno de los episodios más adversos de los últimos años en Canarias»
- 2 La Aemet enciende los avisos por el impacto de la borrasca Claudia en Canarias y un experto advierte de sus consecuencias
- 3 No sólo lluvias: la Aemet advierte a Canarias de lo que llegará este miércoles a las islas
- 4 Sin cuidado con el patrimonio en Malteses 11
- 5 Radiografía del brote de sarampión: voló desde Málaga y aterrizó en dos islas
- 6 Atropella a una menor en Santa Lucía de Tirajana y se da a la fuga
- 7 Detenido tras pillarlo vendiendo cocaína en Las Alcaravaneras
- 8 Mika baila en la sangre y la locura de la UD Las Palmas
- 9 El brote de sarampión llega a Gran Canaria: ya son 21 casos
- 10 Koldo García intermedió para sacar adelante una obra del Estado por 14 millones en Tenerife
