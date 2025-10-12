La viñeta de Morgan de este lunes 13 de octubre
Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 12 de octubre 2025, 22:56
- 1 La Aemet desvela lo que llega a Canarias a final de octubre: superior a lo normal
- 2 Denunciado el comisario de Arrecife por dar positivo en un control de alcoholemia
- 3 Lluvia de millones a cambio de maltrato: «Nos roban y aplican sanciones ilógicas»
- 4 Muere un motorista al chocar contra un coche en Firgas
- 5 Un fin de semana trágico en Canarias: cuatro fallecidos y varios heridos en distintos accidentes de tráfico
- 6 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario Fran Acosta
- 7 El joven apuñalado en Manuel Becerra se recupera en el Hospital Doctor Negrín
- 8 Tres emergencias y un negocio en expansión: la red de acogida de menores en Canarias
- 9 El primer premio del sorteo extraordinario del día de la Hispanidad de la Lotería Nacional cae en Canarias
- 10 La segunda acusación particular también retira los cargos contra Raúl Asencio
