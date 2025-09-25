Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La mujer del presidente de Francia Brigitte Macron. AFP

El sexo de Brigitte

Todo empezó cuando una bloguera estadounidense empezó a decir en redes sociales que Brigitte Macron nació varón y, por tanto, es transexual

Marta San Miguel

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:20

Todo empezó cuando una bloguera estadounidense empezó a decir en redes sociales que Brigitte Macron nació varón y, por tanto, es transexual. Candace Owens se ... dedica desde 2017 a emitir vídeos en los que cuenta cómo la primera dama francesa es en realidad un hombre que se ha cambiado de sexo; tiene casi cinco millones de seguidores en su canal de Youtube, casi siete millones en X (Twitter) así que esta audiencia masiva es la que consume sus vídeos titulados Becoming Brigitte (Convertirse en Brigitte).

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un interno de la prisión de Las Palmas II tras días pidiendo asistencia médica
  2. 2 Rías Gallegas aterriza en Las Palmas de Gran Canaria de la mano de Braulio Míguez
  3. 3 «Alcaldesa, los que van a morir te saludan»
  4. 4 Tiró al perro por un acantilado para hacerle daño a su novia: condenado por violencia vicaria
  5. 5 Mabel Fernández: «Mi hijo no es un delincuente y solicitamos su libertad»
  6. 6 HiperDino celebra a lo grande 40 años con los mayores premios de su historia
  7. 7 Los dos policías acusados de agredir a un hombre en el centro comercial Yumbo niegan los hechos
  8. 8 Una menor relató como su tío abusaba de ella en Telde: «Me amenazaba con matar a mi madre si contaba lo que me hizo»
  9. 9

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  10. 10 Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El sexo de Brigitte

El sexo de Brigitte