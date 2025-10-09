Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Karra Elejalde como Miguel e Unamuno en un fotograma de «Mientras dure la guerra», de Alejandro Amenábar. R.C.

Quién tiene el mando

Es ejemplar ver cómo se escuchan dos personas que discuten, aunque sea en una película

Marta San Miguel

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:21

Comenta

De pequeños hacer 'zapping' era algo adictivo que podía dejarte idiota. O eso nos decían. La culpa la tenía el mando a distancia, que acomodó ... nuestros dedos al afán de satisfacer la curiosidad de forma inmediata. Faltaban años para los teléfonos actuales y el consumo estroboscópico de fotos y vídeos y datos y memes, pero el primer 'scroll' llegó ahí: con el mando. Desde entonces, nuestro apetito por que nos entretengan es cada vez más voraz. E incluso ahora que tenemos la oportunidad de ver la televisión a la carta, el 'zapping' no ha desaparecido del todo. Y así llegué a la escena. Había visto la película hace unos cuantos años, pero el pulgar se quedó en el aire cuando vi en la pantalla al actor Karra Elejalde interpretando a Miguel de Unamuno. El escritor pasea por un campo castellano, va cabizbajo, cabreado y dejando atrás Salamanca, tomada por el bando sublevado, a los que inicialmente ha apoyado. A su lado camina su amigo Salvador Vila. La película es 'Mientras dure la guerra', de Alejandro Amenábar, y ya conocemos cómo acaba (la ficción y la realidad: que los sublevados ganaron la guerra y Franco se perpetuó en el poder hasta su muerte en 1975).

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brutal agresión a plena luz del día en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Encuentran el cuerpo sin vida del vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas cerca del puerto de Salinetas
  3. 3 La Aemet da carpetazo a la calima y Canarias se prepara para la vuelta a los 30 grados
  4. 4 Nuevo Bintazo para volar a Madrid en modo canario
  5. 5 Un taxista sufre un atraco con cuchillo en Las Palmas de Gran Canaria: «Es más común de lo que pensamos»
  6. 6 Darias, en el laberinto: el juego de equilibrios para no romper el pacto tripartito del Ayuntamiento
  7. 7 Un hombre agrede y abusa sexualmente de su expareja en Telde: piden dos años y medio de cárcel
  8. 8 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria paga 1.500 euros a 13 vecinos de Sargento Llagas
  9. 9 Madrugón y colas para nada: «Los viajes del Imserso son una lotería y no se consigue nada»
  10. 10 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Quién tiene el mando

Quién tiene el mando