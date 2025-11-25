Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Francisco Franco, junto a un entonces joven Juan Carlos antes de ser coronado rey tras la muerte del dictador. Reuters

Franco

El error de la izquierda es fomentar la división entre españoles sacando la momia a pasear y el error de la derecha es no haber condenado el franquismo en su día

Manuel Vilas

Manuel Vilas

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:26

Imagínate que los ciudadanos españoles de 1925 hubieran vivido obsesionados con algo que ocurrió en 1836. La historia hay que conocerla, pero no es bueno ... que te paralice. Yo estoy molido de aburrimiento de Francisco Franco. Yo creo que si el mismísimo Franco se levantara de la tumba, y contemplara su inmortalidad, explotaría en una gigantesca e inhóspita carcajada que se derramaría sobre los españoles y españolas de izquierda, de derecha, y de cualquier condición política o moral. No se ha hecho crítica estética del franquismo. Solo se ha utilizado su figura para hacer política en este melancólico 2025, al que ya le queda poco de vida. Vivo en el país más vintage del mundo. El error de la izquierda es fomentar la división entre españoles sacando la momia a pasear y el error de la derecha es no haber condenado el franquismo en su día. Con estos dos errores, querido español o española, te van a freír los sesos y el hígado y la cartera.

