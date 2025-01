R. C.

Decía Bob Dylan que una de las consignas de su vida había sido esta: «No fear». Es decir, no al miedo. Así que yo he comenzado el 25 sin miedo alguno. Todo son amenazas, sí, de todo tipo. Pero no puedes abrirles las puertas de ...

Temas

Bob Dylan