Jumilla como lección y paradoja

El rechazo de la tradición religiosa supone renunciar a fuentes que generan 'pueblo', sin el cual las democracias no tienen más salida que la manipulación de conciencia

Luis Argüello

Presidente de la Conferencia Episcopal

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:31

La propuesta en Jumilla de una moción sobre «la defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas como ... la Fiesta del Cordero» y «la modificación del Reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales» ha dado pie a un torrente de reacciones. La Conferencia Episcopal (CEE) se ha unido a la postura de la Comisión islámica española que critica la moción aprobada en Jumilla fundando su rechazo en la Constitución española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reconocen la libertad religiosa y de culto, tanto en público como en privado.

