Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Escitas todos

La dominación por la fuerza es la que produce los cambios culturales, según Beckwith

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:17

Hace ahora alrededor de dos mil quinientos años, en varios lugares de Eurasia se produjo un giro simultáneo, que dio lugar a los sistemas filosóficos ... de la llamada Edad Clásica. En Grecia, Persia, China y la India, con Sócrates, Zoroastro, Lao zi —o Lao Tsé— y Gautama Buda las ideas se volvieron hacia el individuo y en el ámbito religioso las creencias comenzaron a centrarse en el monoteísmo, frente al politeísmo tribal y ancestral. El filósofo alemán Karl Jaspers llamó a ese tiempo la Edad Axial, y afirmó que se trataba de un cambio civilizatorio básico que diferenció a Eurasia del resto del mundo. Sobre la sincronía del fenómeno, en sitios tan alejados entre sí, y en ausencia de una conexión histórica concreta, se remitía a una casualidad, aunque otros lo atribuyeron a la maduración similar de sociedades diversas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece un hombre muerto en las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria
  2. 2

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  3. 3 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  4. 4 La ruina de Kaba: rescinde tras dos temporadas sin peso en el equipo
  5. 5 Clavijo: «La condonación de la deuda nos deja con cara de bobo»
  6. 6 Detenidos tres jóvenes, uno de ellos menor, por un robo con violencia a un joven con discapacidad en Los Realejos
  7. 7 Pétalos y vítores de «¡Viva la Virgen del Pino!» para honrar a la patrona de los grancanarios
  8. 8 Vuelta a las aulas en Canarias: la matrícula cae en todos los niveles salvo FP y la educación de 0 a 3 años
  9. 9 Gran Canaria y Tenerife Norte, entre los diez aeropuertos europeos que más reclamaciones generan
  10. 10 La botella medio llena o medio vacía con los cinco puntos de doce posibles

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Escitas todos

Escitas todos