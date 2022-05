Lorenzo Ortego, único e irrepetible embajador de Gran Canaria

DAVID MORALES Las Palmas de Gran Canaria Presidente SKAL Internacional de Turismo de Gran Canaria Martes, 3 mayo 2022, 13:37

Querido Amigo, este 3 de mayo, festividad de la Santa Cruz, se me heló la sangre cuando, a las 11:46 horas, recibí la primera llamada desconsolada diciéndome de tu inesperada marcha.

En la necesidad anímica de intentar encontrar algún esperanzador error en la certeza de dicha inicial comunicación, todo fueron llamadas y mensajes anhelando saber que no era cierto. Que todo había sido un susto, pero que ya te estabas recuperando.

Pero se confirmó lo peor. Ya nos habías dejado para siempre. Te había resultado imposible superar el repentino e imprevisto shock que te sobrevino practicando uno de tus hobbies deportivos favoritos, el padel.

Tú, que incluso has pedaleado por nuestra isla junto a todo un ganador del Tour de France, como Óscar Pereiro, sin embargo, no has podido superar este inesperado y maldito Tourmalet que te ha alejado de nosotros para siempre.

Lorenzo, haz de saberlo: hoy, toda la Gran Canaria turística, empresarial e informativa te rinde tributo, respeto y mucho, muchísimo cariño.

Hoy se te llora, no sólo en la isla, sino allende de nuestras fronteras, dado tu destacadísimo rol no sólo como directivo turístico. Sino también como anfitrión y embajador de tantísimos visitantes a nuestra isla y a tu querido e iniguable Vital Suites Hotel, fueran o no «ilustres y conocidos». Yo y tantos de los tuyos, también te lloramos desconsoladamente.

La hemeroteca queda para tenerte siempre muy presente por toda la eternidad. Nos reíamos siempre entre el 8 y el 10 de febrero por aquello de felicitarnos los cumpleaños, y valorábamos hasta fijar el día 9 como « punto de encuentro felicitacional». O nuestras risas al «repartirnos los minutos televisivos», dónde nuestros grandes amigos de los medios grababan recursos turísticos de varios minutos para luego, por obra y gracia del realizador «pininsular» de turno, lo único a emitir era un «efectivamente» nuestro.

Así has sido tú siempre, amable, gentil, divertido, predispuesto a ayudar a todo el mundo. Y así seguirás en nuestro recuerdo.

Hace escasos días, las redes sociales nos recordaban la efeméride del gran enlace, hace ya cinco años, de Javi y Sergio –que también te echan ya muchísimo de menos, al igual que tu infinita legión de admiradores, amigos y compañeros, entre ellos, todo nuestro SKAL Club de Turismo-. Y uno de los recuerdos más bonitos es el de esa imagen en que, vestidos a los años 20 (menudos gánsters), lucíamos sonrientes bajo una estela de bombillas de luz y vida.

Ahora, Amigo, -siempre, amable, gentil, divertido, predispuesto a ayudar a todo el mundo- ya eres luz. Luz bendita e infinita. Hasta que nos volvamos a encontrar allá en la eternidad.

Lorenzo Ortego. Único e irrepetible. Gran Canaria y su Turismo pierden, muy tempranamente, a uno de nuestros grandes embajadores.

Descansa en paz, Amigo.