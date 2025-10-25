Necesitamos un nuevo plan de inversiones educativas

En ninguna isla ha habido tanta colaboración administrativa en las inversiones educativas como en Fuerteventura. Conscientes de las carencias derivadas del rápido crecimiento poblacional, a ... comienzos del actual siglo se comenzó a trabajar de forma coordinada desde los ayuntamientos y el Cabildo de Fuerteventura con el Gobierno de Canarias.

Las competencias son casi exclusivas del Gobierno, pero las administraciones locales cedimos gratuitamente suelos para construir nuevos colegios e institutos. Habilitamos espacios temporales para impartir clases, mientras se acababan las obras. Colaboramos con personal propio en los trabajos y hasta seguimos manteniendo, a día de hoy, cuadrillas de operarios y operarias mejorando los centros educativos.

Lo hicimos porque encontramos planificación y energía en la Consejería de Educación para responder a las necesidades de Fuerteventura. En su momento se elaboró el denominado Plan Sur, que aportó inversiones importantes. Los distintos equipos de trabajo que fueron gestionando Educación en el Gobierno de Canarias estuvieron siempre coordinados con las instituciones majoreras y los colectivos de AMPAS y docentes. Y aunque con retrasos, se consiguieron soluciones.

Lo que está ocurriendo desde la pasada legislatura es un paso atrás de décadas. En 2019 el equipo de Soledad Monzón no sólo dejó los nuevos proyectos de infraestructuras acabados o en marcha, sino que incluso planificó las nuevas actuaciones con un horizonte de varios años. Había diálogo constante y mucho trabajo. Pero en la pasada legislatura no se hizo nada nuevo en Fuerteventura. Ni un solo proyecto propio. Todo lo contrario, se retrasaron y paralizaron.

Mediada la actual legislatura la dinámica inversora de la Consejería de Educación sigue la misma inercia. Lo único que se ha hecho es inaugurar lo que el equipo de Soledad Monzón dejó en marcha o planificado y presupuestado. Y lo peor de todo es que encima no hay diálogo con las instituciones locales majoreras, ni con los colectivos educativos. No se nos consulta. No se informa. Ni siquiera se responde a las solicitudes de reuniones de trabajo que venimos haciendo por escrito desde hace meses.

La dinámica de funcionamiento con Fuerteventura de los gestores de Educación en Canarias es la del Binter: vienen por la mañana, preguntan por el camino a sus asesores qué hay pendiente en Fuerteventura, foto, sonrisa y de vuelta al Binter.

A día de hoy conviene tener presente que el CEPA de adultos Puerto del Rosario sigue sin espacios suficientes, y tiene 400 alumnos y alumnas.

En el Parque Tecnológico de Fuerteventura seguimos cediendo gratuitamente a Educación los espacios necesarios para la Escuela de Arte, porque 10 años después ni siquiera han planificado la obra de sus instalaciones propias.

El CIFP Majada Marcial sigue teniendo que impartir clases a 6 grupos de alumnado en el mismo Parque Tecnológico, pero en horario de tarde, porque de nuevo las obras de ampliación no se han hecho. Pese a la previsión que había desde hace al menos una década y a que se puso suelo a disposición.

La oferta de ciclos de FP y FPB no sólo no ha crecido, sino que se ha reducido. El centro y sur de Fuerteventura crece en población y actividad económica, demanda más formación profesional, y en el IES Gran Tarajal sobra espacio sin usar. De la creación del CIFP de Gran Tarajal ya ni se habla (pese a que se ofreció la residencia escolar). Tampoco se ha avanzado en la ampliación del CEIP de Tarajalejo.

En el norte de Fuerteventura igual. Corralejo necesita, entre otras cosas, un Bachillerato Artístico, y ampliar la oferta de ciclos de FP. En Puerto del Rosario hay centros que han tenido que convertir su cafetería en aula para dar clases. No caben.

Y podríamos seguir con ayuntamientos que ante la carencia de oferta educativa en su término municipal tienen que habilitar sistemas de transporte escolar para alumnado a otros municipios. O con inversiones ridículas en zonas de sombra. Unitarias que se quedan sin alumnado porque no se ha coordinado bien la oferta de plazas de 0 a 3 años. En resumen, los efectos de la gestión de 'tipo Binter' en Educación está provocando un grave retroceso en inversiones para Fuerteventura.

Necesitamos planificación y, sobre todo, una Consejería que se siente a trabajar con instituciones locales y colectivos afectados. Los ayuntamientos y el Cabildo van a seguir colaborando, pero también reclamamos a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias un cambio radical en Educación con Fuerteventura.