La vida circular

Desnudo los días como quien pela una papa, esperando encontrar tras la piel algún indicio de ese metadato de moda que ahora lo define todo y que se llama nueva normalidad. No encuentro muchas pistas sobre estos tiempos de aparente cambio social, siendo lo más disruptivo con lo me he encontrado que en su recorrido completo, desde el Guiniguada a Manuel Becerra, la línea 2 de Guaguas solo cogió en rojo ocho de los 30 semáforos que le salieron al paso.

Por lo demás todo sigue más o menos igual. El Gobierno de Canarias modifica su organigrama incluyendo en él a consejeros que ya eran diputados cuando yo hice la comunión. Y, créanme, eso fue hace mucho tiempo.