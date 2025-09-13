Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos mujeres disfrutan del buen tiempo sentadas ante la playa de Levante de Benidorm. EP

El tiempo de nadie

Pienso en la serie que la semana que viene ya no importará, el reloj se habrá puesto de nuevo a cero y ya sólo estaremos aprovechando si vemos la que hay que ver esta semana para olvidarla la siguiente

Juan Gómez Jurado

Juan Gómez Jurado

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:01

Pude ver, gracias al advenimiento de su 50 aniversario, el Tiburón de Steven Spielberg en una pantalla de cine seguramente muy similar a aquella en ... la que la vi por allá por los ochenta. Y de eso, de lo que me ha impactado verla después de tantos años en condiciones parecidas y de su capacidad para mantenerse prodigiosa, quería yo hablarles en esta columna que, me temo, no será de las más compartidas del día de hoy en las redes.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente de tráfico provoca retenciones en la GC-1 a la altura de El Goro
  2. 2 Una mujer de 75 años, en estado grave tras ser atropellada en Tafira
  3. 3 La tarde que Las Torres amagó una revuelta: 120 minutos de tensión y un final firmando la paz a medias
  4. 4 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria precinta el Café Madrid por no tener «habilitada» la actividad
  5. 5 Vuelven las extraordinarias jornadas del cachopo al Restaurante Saliviento
  6. 6 Gritos, insultos y amenazas en una pelea multitudinaria en San Cristóbal
  7. 7 Los médicos canarios irán a la huelga el 22 de septiembre contra el calendario de exámenes del SCS: «Un disparate»
  8. 8 La viñeta de Morgan de este viernes 12 de septiembre
  9. 9 Fallece Ismael Omar, periodista deportivo de Radio Las Palmas
  10. 10 Los médicos alzan la voz contra un calendario de exámenes que puede provocar un «descalabro asistencial»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El tiempo de nadie

El tiempo de nadie