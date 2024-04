Realidades por un tubo

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Yo siempre he sido idiota. Con el tiempo, como mucho, he aprendido a vestir mi idiotez con mejores formas, he adquirido más habilidades verbales que me ayudan a camuflarla bajo un ropaje aparentemente sofisticado, he sabido maquillarlo de referencias culturoides, he aprendido a manejar los ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión