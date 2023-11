Un oso perezoso

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Entre la maraña de series que, como fentanilo cultural, nos vierten cada semana las plataformas, una me ha llevado a escribir esto, precisamente porque no parece una de ellas. Llegué a 'The Bear' por una de las pocas personas cuyo criterio ya me hace confiar ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión