Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del Congreso de los Diputados de Madrid. J.Barroso

Triste democracia

La democracia española atraviesa una grave crisis que solo tiene una solución a la vista: elecciones de inmediato

Juan Francisco Ferré

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:14

Comenta

La democracia está triste, qué tendrá la democracia. La democracia se muere de tristeza, sí, y también de aburrimiento. La democracia ha perdido la gracia ... y la cosa no es para reírse. Los hijos e hijas de los sesenta nos enamoramos de ella como de una diosa sexual, seductora y ardiente. Ese idilio pletórico de los setenta y ochenta acabó en divorcio traumático con leguleyos y burócratas vigilando cada uno de sus pasos peligrosos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atentos a la borrasca Claudia: «podría ser uno de los episodios más adversos de los últimos años en Canarias»
  2. 2 La Aemet enciende los avisos por el impacto de la borrasca Claudia en Canarias y un experto advierte de sus consecuencias
  3. 3 No sólo lluvias: la Aemet advierte a Canarias de lo que llegará este miércoles a las islas
  4. 4 Sin cuidado con el patrimonio en Malteses 11
  5. 5 Radiografía del brote de sarampión: voló desde Málaga y aterrizó en dos islas
  6. 6 Atropella a una menor en Santa Lucía de Tirajana y se da a la fuga
  7. 7 Detenido tras pillarlo vendiendo cocaína en Las Alcaravaneras
  8. 8 El brote de sarampión llega a Gran Canaria: ya son 21 casos
  9. 9 Koldo García intermedió para sacar adelante una obra del Estado por 14 millones en Tenerife
  10. 10 La Aemet señala el día en que se abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Triste democracia

Triste democracia