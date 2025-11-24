Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tomografía de un instante

La celebración sanchista de la muerte de Franco se ha vuelto en su contra y ha sido televisada

Juan Francisco Ferré

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:21

Comenta

'Anatomía de un instante' no es gran cosa desde una perspectiva audiovisual, es incluso demasiado convencional, pero su importancia, como la del libro de ... Cercas, reside en su diálogo con la coyuntura política actual. Ver a Sánchez el jueves pasado, festividad del 20-N, presentando la serie a bombo y platillo en el Congreso, como si le fuera la vida en ello, escoltado por Armengol, Rodríguez y Cercas y los socios de Movistar, como un alegato en pro de la democracia y contra el abuso de poder, fue un acontecimiento tan irónico como paradójico. No tuve más remedio que recuperar mi lectura del libro antes de enfrentarme a la visión de la serie con esas imágenes culpables impresas en la retina.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  2. 2 Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago
  3. 3 Muere un motorista tras perder el control y colisionar con un coche estacionado en Gáldar
  4. 4 Los centros de crisis canarios ya han atendido 23 agresiones sexuales en grupo: «Son devastadoras»
  5. 5 La viñeta de Morgan de este lunes 24 de noviembre
  6. 6 Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 El boom del magnesio: por qué todo el mundo lo toma y dónde encontrarlo en la comida
  8. 8 Canarias cambia su himno y escudo para añadir a La Graciosa
  9. 9 Tejeda, entre los cinco pueblos finalistas para ser el iluminado por Ferrero Rocher
  10. 10 Un motorista resulta herido tras chocar contra un turismo en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Tomografía de un instante

Tomografía de un instante