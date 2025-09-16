Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Alejandro Amenábar, director de 'El Cautivo' EP

Sinrazón

La razón de la sinrazón es el lema terrible de nuestro tiempo en todas partes

Juan Francisco Ferré

Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:19

La razón de la sinrazón no es un juego de palabras más o menos ingenioso. La razón de la sinrazón es una de las frases ... que enloquecían al Quijote y de las que Cervantes se reía a carcajadas, ese humor que escasea en la ramplona película de Amenábar. La razón de la sinrazón es también el lema terrible de nuestro tiempo. En todas partes rige ahora esa locura que se pretende cuerda y es por ello aún más criminal.

