Cómo ser Pedro Sánchez

En una democracia, no hay presos políticos, hay delincuentes. En una democracia, no hay exiliados, hay prófugos. En una democracia, no hay amnistía, hay leyes y jueces, fiscales y tribunales, sentencias y penas, como manda Montesquieu, no Sumar. Hasta los indultos, en democracia, son dudosos. ...

