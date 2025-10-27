Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Armas de mujer

Las preguntas son un instrumento esencial en la vida y en la política, en la justicia y en el amor, en la familia y en las relaciones

Juan Francisco Ferré

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:14

Preguntar es revolucionario en un mundo donde hay demasiadas preguntas, queremos saberlo todo, y muy pocas respuestas disponibles, nos quieren ocultar todo lo posible. Preguntar ... es un gesto de libertad en un mundo donde la información se convierte con facilidad en materia reservada. Solo quien tiene mucho que esconder se niega a contestar. La propaganda, el insulto o el silencio no son estrategias inteligentes frente a las preguntas incómodas. Honestidad, franqueza, transparencia son virtudes democráticas que sirven de escudo contra la inquisición periodística o judicial. El miedo a las preguntas delata una actitud débil y vulnerable, fundada en secretos y mentiras. Es preocupante en estos tiempos esta voluntad de represión y censura, así la llaman sus detractores, o de control y comunicación, como hacen sus valedores. Preguntas y más preguntas.

