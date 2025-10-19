Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder de Vox, Santiago Abascal, en la sede de su partido. E. P.

Vox, el 'sorpasso' improbable

La batalla por la hegemonía de la derecha en España no ha hecho más que empezar

Juan Carlos Viloria

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:07

Comenta

Improbable, pero no imposible. Según el CIS, que aunque sea un estudio demoscópico de autor, no conviene echar en saco roto, en el barómetro de ... octubre, Vox se afianza como tercera fuerza y se sitúa a solo 2,1 puntos de los populares que, a su vez, pierden 3,9 puntos que se suman a los 2,8 que ya se dejaron en septiembre. El partido de Abascal, además, está absorbiendo casi la mitad del apoyo que tuvo el proyecto Se Acabó la Fiesta y, aproximadamente, un millón de votantes habituales del PP. Más allá de las conclusiones, cuestionables técnicamente del CIS de Tezanos, existen dos elementos políticos que pueden mover el mapa electoral en favor del populismo de derecha que encarna Vox.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidentes entre aficionados ultras alteran la calma en Siete Palmas antes del UD Las Palmas Atlético vs RSD Alcalá
  2. 2 Dos heridos tras el vuelco de un coche en un accidente en Las Rehoyas
  3. 3 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario Juanfi Bautista
  4. 4 La nueva Ley del Deporte deja vacía la grada Naciente: control de alcoholemia, multa y retirada de abono
  5. 5 ¿Hay una nueva burbuja inmobiliaria en Canarias? Los expertos aseguran que no
  6. 6 La Aemet da carpetazo a las lluvias en Canarias: todo acabará este día
  7. 7 Javier Castillo: «El bufadero de La Garita es el lugar más especial de la novela, allí el mundo respira»
  8. 8 José Luis León, dedicación y pasión para cultivar la papa de más peso de 2025
  9. 9 Un seísmo de magnitud 3,4 entre Gran Canaria y Tenerife se deja sentir con intensidad 2
  10. 10 Peligro en el parque Chona Madera: un árbol de gran tamaño cae durante la madrugada del sábado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Vox, el 'sorpasso' improbable

Vox, el &#039;sorpasso&#039; improbable