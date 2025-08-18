Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Exterior de un piso turístico en el centro de Madrid EP

Facilidades turísticas

Nada de poner trabas a estos pisos turísticos. Si no puedes vencerlos, únete a ellos

Juan Bas

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:04

En los años 80, cuando la movida madrileña (en una emisora de extrema derecha me preguntaron hace años con risitas si realmente existió; les dije ... que sí, y también Auschwitz), solía pasar intensas temporadas en la corte de los milagros. Me daba cuartel en su casa Fernando Marías, que vivía entonces en un quinto piso sin ascensor de la pintoresca calle Fuencarral. En el cuarto piso había una pensión con nombre de sistema montañoso, el cual resultaba adecuado, ya que los tramos de escaleras para llegar a su cumbre eran largos y escarpados. La pensión acompañaba el nombre en el rótulo con el lema de «huéspedes estables». La variopinta fauna que dormía en aquella pensión de la escuela picaresca era de todo menos estable, ni por permanencia ni por equilibrio mental. Solía haber broncas monumentales, que se oían por el patio o se libraban en la escalera. Los turistas desorientados que caían en aquella trampa salían escaldados, pero en seco. Recuerdo a una sufrida pareja de extranjeros que se quejó de que la ducha del baño comunal no funcionaba. La temible dueña los despidió gritándoles por el hueco de la escalera que fueran a bañarse al canal de Isabel II.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El impacto de la estabilización en Educación: 567 interinos canarios, sin destino el próximo curso
  2. 2 Hasta siempre, Atilio
  3. 3 El gas radón obliga a miles de autónomos isleños a instalar contadores y controlarlo
  4. 4 ¿Existe el barco nodriza de los cayucos?
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según Pablo Llinares gerente de Turismo de Gran Canaria
  6. 6 El humor de Morgan de este domingo 17 de agosto
  7. 7 ¿Qué alineación sacará la UD Las Palmas ante el Andorra? Luis García define sus jerarquías
  8. 8 El calor no cede en Gran Canaria: este lunes llegaremos a los 36 grados
  9. 9 Atentos al tráfico este lunes: se corta un tramo de Juan Manuel Durán en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 «Es culpa de quien gobierna que la riqueza se distribuya tan mal»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Facilidades turísticas

Facilidades turísticas