Imagen del artículo 134 de la Constitución Española.

Presentación de presupuestos, obligación constitucional

«La diferencia entre la estupidez y la genialidad es que la genialidad tiene sus límites». Albert Einstein

José Miguel Bravo Laguna

Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:17

En un Consejo de ministros del Gobierno francés presidido por Charles de Gaulle, tras una intervención de su ministro de Cultura, el general comentó: «Después ... de haber escuchado al señor André Malraux, pasemos a los asuntos serios». Esta anécdota me vino a la memoria tras escuchar recientemente al presidente del Gobierno de España y a varios ministros anunciar en los medios: «Vamos a presentar los Presupuestos Generales del Estado para el año 2026». Lo dijeron con un tono casi heroico, como si se tratara de una opción voluntaria o de un favor al pueblo español. Pues bien: pasemos a los asuntos serios.

Espacios grises

