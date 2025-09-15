Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 15 de septiembre de 2025
Arcadio Suárez
Tribuna libre

La Atlanticidad como eje identitario de Canarias

Canarias no es la última frontera de Europa, sino la primera puerta del Atlántico. Somos puente, somos faro, somos motor de cambio. El futuro de Canarias también se escribe en clave atlántica

José Miguel Barragán Cabrera

Diputado del Parlamento de Canarias en el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario-Coalición Canaria

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:19

Canarias no es un rincón aislado en medio del océano. Es, y siempre ha sido, el corazón palpitante del Atlántico, el lugar donde se cruzan ... los caminos de tres continentes. Esta realidad geográfica no es un mero dato de mapa: es nuestra identidad, nuestra fuerza y nuestro destino. Hablar de atlanticidad es hablar de lo que somos: puente, encrucijada y punto de encuentro. Y hoy, más que nunca, esa condición debe convertirse en motor para el futuro que queremos construir.

