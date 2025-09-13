Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Procesión nocturna del Día de las Marías. Foto cedida por José Luis Yánez
Análisis

Las Marías de Teror, la fiesta del dulce nombre

«Esta fiesta comenzó, por ello, como la fiesta del Pino para los vecinos de Teror»

José Luis Yánez Rodríguez

Cronista oficial de Teror

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:33

Al celebrarse el 8 de septiembre la onomástica del nacimiento de la Virgen, a los ocho días de dicha fecha se conmemoraba que se le ... hubiese impuesto el nombre de María con la celebración de las fiestas del Dulce Nombre de María. España fue la primera en solicitar y obtener de la Santa Sede autorización para celebrarla cuando en 1513 el papa León X concede a la catedral de Cuenca dedicar una capilla con ese título. Después de algunos cambios en su ubicación, San Pío X la volvió a poner el 12 de septiembre, ya que ese mismo día en 1683 el papa Inocencio XI así lo había declarado para perpetuar la victoria que los austriacos y polacos, mandados por Juan Sobieski, consiguieron contra los turcos en Viena. Por ello, en agradecimiento a la Madre de Dios, Inocencio mandó que se celebrase en toda la Iglesia la fiesta litúrgica del Santo Nombre de María coincidiendo con la misma: 'la hora histórica de la batalla definitiva de Viena sonó al alborear el límpido sol del día 12 de septiembre'

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente de tráfico provoca retenciones en la GC-1 a la altura de El Goro
  2. 2 Muere una exconcejal socialista en San Mateo
  3. 3 Fallece Ismael Omar, periodista deportivo de Radio Las Palmas
  4. 4 Los médicos alzan la voz contra un calendario de exámenes que puede provocar un «descalabro asistencial»
  5. 5 El calor golpea Canarias y la Aemet advierte: irá a más
  6. 6 Iván Gil frena la ansiedad amarilla a base de goles
  7. 7 Lopesan resulta adjudicatario de los tres hoteles de Santana Cazorla en Taurito y el de Las Tirajanas
  8. 8 Costas responde: «Las Canteras tiene inseguridad jurídica por la falta de gestión del Ayuntamiento»
  9. 9 A prisión dos hombres por abusar sexualmente de una mujer sordomuda
  10. 10 Carolina Darias destaca el papel de la Policía Local en el acto de imposición de medallas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las Marías de Teror, la fiesta del dulce nombre

Las Marías de Teror, la fiesta del dulce nombre