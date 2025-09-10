Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 10 de septiembre de 2025
'Valbanera' C7

La memoria del Valbanera

Salsipuedes homenajea con diferentes actividades y recreaciones, el episodio del naufragio como un símbolo de la emigración canaria

José Gilberto Moreno García

Director de la Asociación Cultural Salsipuedes

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:31

Hace quince años la Asociación Cultural Salsipuedes reunió a decenas de familiares directos de aquellas personas que habían viajado en el vapor 'Valbanera' a inicios ... del siglo veinte. Muchos de ellos, incluso, del último y fatídico viaje de la noche del 9 al 10 de septiembre donde un ciclón acabó con el barco, y su pasaje, enterrado en aquellas arenas de Cayo Hueso, en la travesía que unía Santiago de Cuba con la Habana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven de 32 años presuntamente intoxicada por su madre
  2. 2 Las Palmas de Gran Canaria pierde el control sobre Las Canteras
  3. 3 El hombre que acuchilló a su madre en Siete Puertas: «Fui yo quien la mató, ella me hacía brujería»
  4. 4 Nuevo pulso por el edificio de plaza de América: el Ayuntamiento mantiene las 468 viviendas pese a la petición de Guanarteme Se Mueve
  5. 5 Detenido un hombre por agredir sexualmente y grabar a su inquilina en Vecindario
  6. 6 Otra investigación de la UCO sobre Torres
  7. 7 Consternación en Siete Puertas tras la muerte de Ofelia Josefina: «Esto es muy tranquilo, nunca pasa nada»
  8. 8 La desesperación de Moisés García ante la inminente ejecución de desahucio de su vivienda
  9. 9 Fallece ahogada una persona mientras se bañaba en Taliarte
  10. 10 ¿Por qué cerraron los parques de bomberos en Las Palmas de Gran Canaria? El Ayuntamiento dice que hubo 50 bajas injustificadas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La memoria del Valbanera

La memoria del Valbanera