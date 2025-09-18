Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Tribuna libre

Indignación selectiva: por qué Europa mira a Palestina y olvida a Yemen, Siria o Sudán

La explicación a este doble rasero es incómoda: la indignación internacional no se mide en función del número de muertos, sino de la utilidad política del relato

José Eduardo Marrero de Armas

Abogado y concejal de CC en el Ayuntamiento de Arucas

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:58

En los últimos diez años, el mundo ha sido testigo de algunas de las mayores catástrofes humanitarias del siglo XXI: la guerra civil en Siria, ... el conflicto en Yemen y la violencia generalizada en Sudán. Las cifras estremecen. Más de 600.000 muertos en Siria desde 2011, según el Syrian Observatory for Human Rights. 377.000 fallecidos en Yemen hasta finales de 2021, de los cuales el 60% murieron por hambre o enfermedades, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Y más de 150.000 muertos en Sudán desde 2023, de acuerdo con estimaciones del Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) y Naciones Unidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias
  2. 2 Una colisión de tres vehículos a la altura de La Pardilla colapsa el tráfico en la GC-1
  3. 3 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  4. 4 Fuertes lluvias sorprenden en medio de la calima a Fontanales
  5. 5 Laly Rodríguez se atrinchera en la Valentina: «Voy a defender mi propiedad»
  6. 6 «No puede ser casualidad que Xi Jinping haya visitado Canarias tres veces»
  7. 7 «Los ojos de mi novia eran el 70% de la cura y yo creo que ha tenido un 80 o 90% de culpa de que yo me haya curado»
  8. 8 La calima deja puntos marcados como «insalubres»: lo que respiran los canarios esta semana
  9. 9 Luces y sombras en el primer día de obras en el recinto ferial de Arucas
  10. 10 El juez abre juicio a Raúl Asencio por la difusión de un vídeo sexual con dos jóvenes en Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Indignación selectiva: por qué Europa mira a Palestina y olvida a Yemen, Siria o Sudán

Indignación selectiva: por qué Europa mira a Palestina y olvida a Yemen, Siria o Sudán