EFE
El Nobel de la discordia: cuando la paz se premia sin compasión

El Nobel otorgado a Machado se convierte en un gesto político cargado de ambigüedad moral. Parece más una intervención geopolítica que una declaración ética

José Antonio Younis Hernández

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:36

La concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado encierra una paradoja moral difícil de disimular. No se premia aquí a quien ... haya contribuido a construir puentes entre los venezolanos, sino a quien ha erigido su liderazgo sobre la fractura y el resentimiento. Su discurso no ha estado orientado hacia la reconciliación nacional ni hacia el cuidado de las víctimas de ambos bandos, sino hacia la reafirmación de una identidad política asociada a las élites urbanas, empresariales y mediáticas del país. Este reconocimiento, lejos de representar un homenaje a la paz, parece legitimar una visión de la política como campo de confrontación moral entre 'buenos' y 'malos', donde el adversario se convierte en enemigo irreconciliable y no en interlocutor posible.

