Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 2 de noviembre de 2025
Ilustración: Yeyei Gómez
La democracia vive de alquiler

El malestar social no proviene del desencuentro generacional, sino del fracaso de un sistema de gobierno incapaz de garantizar que los hijos vivan al menos igual que sus padres

Jesús G. Maestro

Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:05

La fractura entre búmeres y milenaristas (en inglés 'boomers' y 'millennials') no se reduce a una pugna retórica entre la queja de los jóvenes y ... el reproche de los mayores. Se condensa en un hecho material e insoslayable: la vivienda. Hablar hoy de vivienda es hablar del derecho, cada día más discutido, a la propiedad privada. Una forma de negar la propiedad privada es impedir a las nuevas generaciones la posibilidad de comprar piso.

