Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 7 de septiembre de 2025

Castración curricular del profesorado

El foco ·

Los límites para la acreditación a cátedra buscan neutralizar al que tiene más, porque ha trabajado más, para diezmarlo legalmente e igualarlo con el que tiene menos

Jesús G. Maestro

Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:26

Hay actualmente un debate que afecta a los profesores titulares de universidad y que no parece haber llegado a la prensa impresa y digital. Es ... una polémica ruidosa en redes sociales, pero silenciosa en otros medios. Se trata de la limitación o reducción curricular a la que se ven sometidos los profesores titulares de universidad que solicitan su acreditación a cátedra.

Espacios grises

