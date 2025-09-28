Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Netanyahu durante su discurso en la cumbre de la ONU AFP

Los rincones de Naciones Unidas

Nadie se quiere perder la asistencia en el mes de septiembre a la celebración de la Asamblea General porque es una plataforma excelente para lanzar ideas, propuestas y defender posiciones

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:18

Naciones Unidas recibe muchas críticas interesadas porque sirve como justificación de algunos males y actuaciones de quienes pretenden que siempre se cumplan sus objetivos, casi ... siempre personales y partidistas. Sin embargo, nadie se quiere perder la asistencia en el mes de septiembre a la celebración de la Asamblea General porque es una plataforma excelente para lanzar ideas, propuestas y defender posiciones que normalmente no tendrían demasiada repercusión. Pero más allá de los discursos en esa tribuna verde, lo que realmente es valioso y merece la pena es la posibilidad de mantener con numerosos dirigentes de todo el mundo contactos discretos y sin obligaciones oficiales de agenda, actas y comparecencias ante los medios.

