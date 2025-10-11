Mohamed VI, con los ciudadanos

Comenta Compartir

La defensa de los intereses de los ciudadanos es una causa de todos, de los partidos políticos, los representantes electos, los medios de comunicación y ... todas las fuerzas vivas de Marruecos. El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha sido claro y tajante a la hora de reclamar a los diputados, en su discurso ante el Parlamento, que trabajen con seriedad en la defensa de la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de todos los marroquíes. El Rey ha respondido con firmeza y contundencia defendiendo la causa de los ciudadanos que en los últimos días ha llevado a las calles de varias ciudades de Marruecos a miles de jóvenes para reclamar mejoras en la sanidad y en la educación frente a los grandes gastos de los estadios de fútbol para el Mundial 2030 y para exigir el fin de la corrupción. Mohamed VI ha recordado su discurso de la reciente Fiesta del Trono el pasado 30 de julio, donde exigió planes eficaces en las zonas rurales para evitar las graves diferencias sociales y un Marruecos a dos velocidades. A los pocos días, el ministro del Interior hizo públicos la aplicación de varios planes de desarrollo de las zonas rurales y de creación de empleo.

En su discurso ante el Parlamento, el Rey ha enfatizado en la necesidad de trabajar con seriedad y sin crear competencia entre los grandes proyectos para que el objetivo común sea el desarrollo de todo el país y la mejora de las condiciones de vida de la población. Otro punto relevante ha sido la necesidad de dar a conocer a la gente las iniciativas y proyectos que se han emprendido por las autoridades de las administraciones públicas, con especial hincapié en las que se refieren a las libertades. En diferentes ámbitos de la sociedad marroquí surgieron voces en sectores profesionales y de medios de comunicación, tras la Fiesta del Trono, que reclamaban la aplicación inmediata y sin dilaciones ni recortes de las iniciativas que Mohamed VI ponía encima de la mesa, con un diagnóstico muy acertado como se ha comprobado tras las manifestaciones de los últimos días. El año anterior, sus demandas se centraron en la gestión del agua y sus infraestructuras. En definitiva, el desafío de Marruecos se centra en gran medida en acelerar con eficacia el ritmo del llamado Marruecos emergente con proyectos que beneficien a todos los ciudadanos poniendo como punto de referencia al nivel de desarrollo local como reflejo del grado de avance solidario. Mohamed VI lo hizo en 2011 con la reforma de la Constitución y lo hace ahora para atender las demandas de los marroquíes.

Temas

Mohamed Vi de Marruecos