Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 16 de noviembre de 2025
Una mujer sudanesa camina por el campamento para personas desplazadas por la guerra de Sudán. EFE

Migración sudanesa hacia el Mediterráneo

La guerra de Sudán y el nuevo corredor migratorio hacia el Mediterráneo indican que las oleadas migratorias hacia Europa no se deben tanto a choques repentinos como a conflictos prolongados

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:01

Comenta

La guerra de Sudán y el nuevo corredor migratorio hacia el Mediterráneo indican que las oleadas migratorias hacia Europa no se deben tanto a choques ... repentinos como a conflictos prolongados. La guerra en Sudán se extendió de Jartum a Darfur, Kordofán y Al-Yazira, dejó la mayor crisis de desplazamientos del mundo, y hoy impulsa nuevas rutas de movimiento humano hacia el norte de África y, desde allí, a la orilla sur del Mediterráneo. Según ACNUR, el total de personas obligadas a abandonar sus hogares dentro y fuera de Sudán superó los 11,7 millones hasta octubre de 2025, mientras que quienes cruzaron hacia los países vecinos sobrepasaron los 4,2 millones. Estas cifras describen una situación humanitaria y son un indicador temprano de una ruta migratoria que volverá a presionar a Europa si no se aborda su raíz política y de seguridad.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sustrae 450.000 euros tras hacer una copia de las llaves del bar La Madrileña y del domicilio de sus propietarios
  2. 2 El Supremo es tajante: Mingote violó a una menor a la que drogaba
  3. 3 La cola del frente roza Canarias este domingo y la Aemet avisa de cómo afectará a las islas
  4. 4 Dos años preso un menor de Gambia pese a reiterar varias veces que no tenía 18 años
  5. 5 Los salarios de Canarias no crecen al ritmo de su economía y ya son los más bajos de toda España
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7 Diez kilómetros de naturaleza escondida en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Noche apoteósica en Maspalomas: «Nos quedamos cortos con la previsión»
  9. 9 La plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria ya honra la memoria de Jerónimo Saavedra
  10. 10 El Winter Pride Maspalomas camina para reivindicar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Migración sudanesa hacia el Mediterráneo

Migración sudanesa hacia el Mediterráneo