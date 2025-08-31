Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Efe

Hora de tomar decisiones

Es una gran tragedia que nos acostumbremos a lo que pasa en una guerra

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:01

Por desgracia, hacen falta barbaridades como la sufrida en Kiev por otro gran ataque ruso con drones y misiles que ha causado al menos 21 ... muertos, para despertar a algunos de ese letargo que se produce siempre cuando una guerra se alarga en el tiempo y se reduce el interés en los medios de comunicación y en las sociedades en general.

